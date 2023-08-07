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Балахнин: ни один российский футболист не стоит таких денег, как Вендел

Балахнин: ни один российский футболист не стоит таких денег, как Вендел
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о форме полузащитника «Зенита» Вендела, который пропустил все летние сборы, но всё равно показал достойную игру в матче чемпионата России с «Динамо (2:3).

«Вендел всегда признавался одним из лучших. И сейчас продолжает доказывать это. За него отдали большие деньги, которые он оправдывает. Ни один российский футболист не стоит таких денег на данный момент. Почему футболист, пропустивший сборы команды и не игравший два месяца, выглядит сильнее остальных?

Он же индивидуально готовился, с партнёрами по «Зениту» он сыгран, всех знает. Летний перерыв был маленький, и он не успел растерять свои лучшие качества, несмотря на то что не было игровой практики. Я отмечу не только Вендела в игре с «Динамо», но и весь «Зенит». Команда преобразилась и за три игры показала свой лучший футбол.

Да, они проиграли, но мы видели, что команда жива: они могут мощно атаковать, местами напоминали тот «Зенит», который был в том году», — приводит слова Балахнина Legalbet.

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