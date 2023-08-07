Гаджиев: у «Зенита» есть проблемы в обороне, и пока они не решаются

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о проблемах «Зенита», который в родных стенах потерпел поражение от московского «Динамо» в 3-м туре РПЛ (2:3).
«Можно ли говорить о кризисе в игре «Зенита»? Кризис – это серьёзная вещь. Её не определишь по старту сезона. Надо, чтобы треть сезона прошла, а только потом можно об этом говорить. Каждый чемпионат складывается по-разному. Правильнее говорить о том, что, может быть, в этом сезоне соперники подготовились лучше. Плюс Малком ушёл, а это серьёзная потеря.
Отмечу, что в обороне «Зенита» есть проблемы. Они были в первых матчах сезона и на предсезонных турнирах. И никуда не делись сейчас. Причём это в большинстве своём индивидуальные ошибки.
Как «Зениту» решить подобную проблему? Работа над совершенствованием и устранением недостатков идёт. Если не решается эта проблема, то тогда надо кого-то покупать. Тем более такому клубу, как «Зенит». Я думаю, что петербуржцы выберутся из сложной ситуации. Но я не говорю о том, что это будет сделать легко», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
- 7 августа 2023
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