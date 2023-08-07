«Бенфика» договорилась с «Фиорентиной» о трансфере Кабрала — Романо

Нападающий «Фиорентины» Артур Кабрал в ближайшее время станет игроком «Бенфики». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, клубы полностью согласовали сделку. Стоимость трансфера составит около € 20 млн, также € 5 млн будет предусмотрено в качестве бонусов.

Сообщается, что португальский клуб договорился с игроком и его представителями об условиях контракта. Медицинское обследование состоится на этой неделе.

В сезоне-2022/2023 Кабрал провёл 48 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Бенфику» голкипера украинского «Шахтёра» Анатолия Трубина.