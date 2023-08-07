Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица

Первая лига: результаты матчей 4-го тура и турнирная таблица
Комментарии

В понедельник, 7 августа, был сыгран последний матч 4-го тура Мелбет Первой лиги – 2023/2024. Тульский «Арсенал» дома уверенно обыграл «Енисей» со счётом 2:0.

Все результаты матчей 4-го тура Первой лиги:

«Шинник» – «Химки» — 1:2;

«Тюмень» – «Ленинградец» — 4:0;

«Торпедо» – «Сокол» — 0:1;

«Акрон» – «Алания» — 1:0;

«Нефтехимик» – «Черноморец» — 1:1;

«Родина» – «СКА-Хабаровск» — 1:1;

«Кубань» – «Волгарь» — 2:0;

«Динамо» Махачкала – «КАМАЗ» — 0:1;

«Арсенал» Тула – «Енисей» — 2:0.

В 4-м туре Первой лиги были зафиксированы только две ничьих (обе со счётом 1:1). На данный момент турнирную таблицу возглавляет «Акрон», набравший 12 очков. Следом за командой из Тольятти идут «Тюмень» и «Сокол», имеющие в активе девять очков.

Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Тульский «Арсенал» уверенно переиграл «Енисей»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023