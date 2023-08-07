Экс-игрок «Ливерпуля» Каррагер о переговорах по Лавиа: позор, если хотите его — платите

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о трансферной политике английского клуба.
«Это позор. «Ливерпуль» уже много лет заключает сделки быстро и без суеты. Если вы не думаете, что он стоит € 58 млн, двигайтесь дальше, если вы действительно хотите его — платите.
Также не уверен, почему «Ливерпуль» не пытается приобрести Кайседо, да, это большие деньги, но ливерпульцы получили большие деньги с продажи Джордана Хендерсона и Фабиньо», — написал Каррагер в своём «твиттере».
По данным СМИ, «Саутгемптон» требует за 19-летнего Ромео Лавиа € 58 млн, однако «Ливерпуль» предлагает на € 10 млн меньше.
Английский клуб этим летом продал двух полузащитников в Саудовскую Аравию. Джордана Хендерсона купил «Аль-Иттифак» за € 14 млн, а бразилец Фабиньо перешёл в «Аль-Иттихад» за сумму около € 47 млн.
- 7 августа 2023
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