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Егорычев — о победе над «Ростовом»: «Урал» хорошо контролировал игру и создавал моменты

Егорычев — о победе над «Ростовом»: «Урал» хорошо контролировал игру и создавал моменты
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Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев отметил, что екатеринбуржцы контролировали ход матча Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:0) и создавали моменты.

«У соперников были моменты. По содержанию игры можно сказать, что мы хорошо контролировали игру, создавали моменты. Могли выжать больше, несколько моментов не забили. Качественная игра, здорово было бы ещё забить. Победили, уже молодцы, спасибо болельщикам, что так поддержали нас. Кайфово ли с капитанской повязкой? Приятно выходить, но ответственность есть всегда и без повязки. Сильно с ней ничего не меняется», — приводит слова Егорычева «Матч ТВ».

Встреча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Уралом» и «Ростовом» прошла в Екатеринбурге сегодня, 8 августа, и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

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