Червиченко: Джикия — непревзойдённый в России защитник, без него у «Спартака» нет обороны

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что РФС в своём рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023 выбрал капитана красно-белых Георгия Джикию в качестве лучшего левого центрального защитника прошедшего сезона.

«Абсолютно справедливо. Джикия вообще непревзойдённый в России центральный защитник, тут даже не о чем говорить. Осипенко справедливо на втором месте, но отрыв всё равно большой. Насчет Мойзеса не знаю, наверное, я не очень хорошо следил за армейцами. Роль Осипенко видна в «Ростове».

«Ростов» заканчивал чемпионат без Максима, остался без медалей, хотя шёл на втором месте. В последних матчах у дончан нет Осипенко в обороне, и у команды два поражения. Надо смотреть именно по важности и незаменимости в команде. Отсутствие Джикии очень сильно сказывается на спартаковской обороне. Без него её практически нет», — приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте представил 33 лучших футболиста России по итогам сезона-2022/2023.