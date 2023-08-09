Владислав Радимова назвал футболиста, на которого был невероятно похож в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал о сходстве с Павло Марешом.

«Пришедшие вместе со мной ребята из Чехии и Словакии в «Зените» выступили неплохо. Павел Мареш на пару лет закрыл левую бровку обороны, в 2004-м со сборной Чехии взял бронзу на Евро, но многим запомнился тем, что был невероятно похож на меня внешне. Мы носили одинаковые стрижки, были близки по росту и фактуре, да и черты лица отдаленно сходились. Так вышло, что на первый сбор команды после трансфера я приехал чуть позже, и когда подошёл к Петржеле, он с Боровичкой на несколько секунд застыл в непонимании, как это вообще возможно – такое сходство! Потом привыкли», – приводит слова Радимова Sports.ru.

Российским болельщикам Мареш известен прежде всего по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит». В клуб Мареш попал вместе со своими соотечественниками: по окончании сезона-2002 «Зенит» возглавил чешский специалист Властимил Петржела, который пригласил в свою новую команду несколько знакомых ему футболистов.