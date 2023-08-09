Радимов рассказал, чем Гартиг мог повалить на газон от смеха весь «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал забавную историю про экс-одноклубника Лукаша Гартига.

«У Петржелы был такой ход, который потом назвали «акция». Суть его в следующем. Сборы длились две недели, и ровно посередине сбора Власта собрал нас и сказал: «У вас есть один день, выходной, в который можете делать что угодно, забыв про режим. Полная свобода, за вами никто не будет следить и не будет никаких последствий, но только один день». С точки зрения психологии – потрясающий ход, потому что две недели безвылазно сидеть на сборах тяжело, а тут такая психологическая разгрузка.

Но у этого был один нюанс – не все футболисты могли ограничиться одним днем, перенося «акцию» на день следующий. Одним из таких и был Гартиг. И вот, чутка продлив «акцию» и придя на тренировку слегка «нарядным», Гартиг умудрился повалить со смеху команду на газон. Упражнение – игра на укороченном поле, для этого переносные ворота ставятся на линиях штрафной, игровая площадка получается уменьшенных размеров, но основные, стационарные ворота остаются позади, где и стояли до этого. В одном из эпизодов Гартиг принимает мяч на фланге, разворачивается и… бежит за пределы игровой площадки к основным воротам. Гартиг понял, что что-то неладно, только когда увидел, что его никто не преследует, а вся команда лежит на газоне, скорчившись от смеха», – приводит слова Радимова Sports.ru.