Пятницкий: для соперников «Спартак» — хороший раздражитель, на каком бы месте он ни был

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Напомним, «Спартак» одержал победу в очень зрелищном матче (5:4).
«Кубковые матчи у «Спартака» выходят более зрелищными, чем игры чемпионата, почему так? Потому что на поле вышли резервисты. У ребят не хватает игровой практики, и они стараются показать себя тренеру. А для соперников «Спартак» — хороший раздражитель, на каком бы месте он ни находился. Поэтому всё объяснимо. Вчера красно-белые не сдавались, когда уступали в концовке, бились до финального свистка. Поэтому такой счет был вполне вероятен», — приводит слова Пятницкого «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, вчера, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.
- 9 августа 2023
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