Червиченко: если описывать игру «Спартака» и «Пари НН» одним словом — проходной двор

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Напомним, «Спартак» одержал победу в очень зрелищном матче (5:4).
«Если описывать игру одним словом — проходной двор. Мячи залетали, кроме последнего, снайперские, все били под штангу. Но раз дали бить, значит, ошибка защитников. Последний мяч — подарок игрока «Пари НН».
Радоваться нам, болельщикам, от такой игры стоит — сплошное счастье, интрига в матче, а руководителям «Спартака» надо рыдать. Если им «Пари НН» кладёт четыре, умудряется с 1:3 выйти вперёд, то что будут делать команды из первой шестёрки?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, вчера, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.
- 9 августа 2023
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