Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Порту. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Сочи 2:0, результат матча Кубка России 9 августа

«Оренбург» одержал победу над «Сочи» в Кубке России
Комментарии

Завершился матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Сочи». Встречу принял стадион «Газовик» в Оренбурге. Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первым голом в матче, не считая отменённого мяча Бурмистрова, отметился аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин на 12-й минуте. А на 25-й минуте заменивший получившего повреждение руки Дмитрия Воробьёва Степан Оганесян увеличил преимущество оренбуржцев, поразив ворота соперника великолепным обводящим ударом — 2:0.

«Оренбург» в 1-м туре Кубка разгромно проиграл ЦСКА (0:6), а «Сочи» одержал победу над «Факелом» (3:1).

Фонбет Кубок России. Группа A
09 августа 2023, среда. 16:15 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Флорентин – 12'   2:0 Оганесян – 25'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023