Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Твенте — Рига. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В Дагестане так делается». Сулейманов объяснил, почему дал пощёчину футболисту в Израиле

«В Дагестане так делается». Сулейманов объяснил, почему дал пощёчину футболисту в Израиле
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о драке с соперником в чемпионате Израиля. Напомним, во время выступления за «Хапоэль» россиянин дал пощёчину футболисту противоположной команды. За этот момент Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей.

«Зачем я дал пощёчину футболисту в Израиле? Если вы видели тот матч, то знаете, что первым ударили меня — кулаком по затылку. У меня последовала ответная реакция. А что я должен был делать? Если тебя ударят, ты будешь стоять?

Если меня бьют, я бью в ответ. Я никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар — это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан.

Именно из-за этой пощёчины я не остался в Израиле? Возможно, так и есть. Значит, так суждено», — приводит слова Сулейманова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Агент Сулейманова: Магомед-Шапи, вероятнее всего, не останется в «Краснодаре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023