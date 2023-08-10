«В Дагестане так делается». Сулейманов объяснил, почему дал пощёчину футболисту в Израиле

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о драке с соперником в чемпионате Израиля. Напомним, во время выступления за «Хапоэль» россиянин дал пощёчину футболисту противоположной команды. За этот момент Сулейманова дисквалифицировали на 10 матчей.
«Зачем я дал пощёчину футболисту в Израиле? Если вы видели тот матч, то знаете, что первым ударили меня — кулаком по затылку. У меня последовала ответная реакция. А что я должен был делать? Если тебя ударят, ты будешь стоять?
Если меня бьют, я бью в ответ. Я никогда первым человека не бил. Когда меня ударят, ответный удар — это естественная реакция. Я вырос в Дагестане, там так делается. Если вы знаете Дагестан.
Именно из-за этой пощёчины я не остался в Израиле? Возможно, так и есть. Значит, так суждено», — приводит слова Сулейманова «РБ Спорт».
- 10 августа 2023
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