«Урал» назвал причину решения Шатова приостановить карьеру

Екатеринбургский «Урал» на своих официальных ресурсах сообщил, что полузащитник команды Олег Шатов решил приостановить свою профессиональную игровую карьеру.

Причиной такого решения полузащитника послужила хроническая травма, которая мешает футболисту вернуться на поле. Шатов решил потратить освободившееся время на образование.

«Желаем Олегу Шатову успехов в учёбе и дальнейшей карьере, какой бы она ни была: игровой или тренерской», — гласит официальное заявление «Урала».

33-летний Шатов за свою карьеру успел поиграть за несколько команд РПЛ — «Зенит», «Урал», «Анжи», «Рубин» и «Краснодар». В нынешнем сезоне он так и не смог сыграть за екатеринбургский клуб.

Шатов — трёхкратный чемпион России в составе «Зенита».