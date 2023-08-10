Защитник «Факела» Брызгалов объяснил замену в первом тайме матча с ЦСКА в Кубке России

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов объяснил замену в первом тайме матча 2-го тура Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА. Напомним, игра проходила в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу воронежцев.

«Замена в первом тайме связана с тем, что я получил повреждение в подкате. Надеюсь, ничего страшного. Будет обследование, которое даст заключение, на сколько я выбыл. Надеюсь, что ничего страшного», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, накануне состоялся матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Факел» обыграл ЦСКА со счётом 2:0.