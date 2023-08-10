Форвард «Факела» Ивахнов: цель на сезон — избежать стыковых матчей
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Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов рассказал о целях на сезон после победы воронежцев в матче 2-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России с ЦСКА. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Факела». По мнению Ивахнова, цель «Факела» — избежать стыковых матчей в Российской Премьер-Лиге.
«Цели? Как можно больше играть, набираться опыта и забивать голы. Определённая цифра есть, но не хочу её озвучивать. Какие цели на сезон у «Факела»? Избежать стыковых матчей», — приводит слова Матвея Ивахнова Metaratings.
Напомним, «Факел» не очень удачно стартовал в новом сезоне чемпионата России. После трёх туров воронежская команда располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице без очков. «Факел» проиграл все три стартовых матча.
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