«Фенербахче» сделал предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении Фреда

Турецкий «Фенербахче» направил официальное предложение «Манчестер Юнайтед» о приобретении полузащитника Фреда, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, турки предлагают € 15 млн, включая бонусы. Переговоры с самим игроком ещё продолжаются, «Фенербахче» хочет осуществить подписание 30-летнего хавбека. Фред считается одной из приоритетных трансферных целей стамбульского клуба.

Бразилец выступает за манкунианцев с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в «МЮ», Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач. Вместе с командой полузащитник выиграл Кубок английской лиги сезона-2022/2023, а также выходил в финал Лиги Европы — 2020/2021.