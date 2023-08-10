Валерий Кечинов высказался об уходе Матиаса Норманна из «Динамо»
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе норвежского полузащитника Матиаса Норманна из «Динамо».
«Мы можем только предполагать, почему Норманн так поступил. У него есть на этот счёт свои мысли, идеи. Наверное, он решил использовать этот момент. Выглядит так, что у него уже есть какое-то предложение, и он решил уехать из нашей страны. Повторюсь, что нужно делать акцент на наших футболистах, давать им больше играть и доверять им», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в клуб заявление о расторжении контракта в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны.
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