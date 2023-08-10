Валерий Кечинов высказался об уходе Матиаса Норманна из «Динамо»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался об уходе норвежского полузащитника Матиаса Норманна из «Динамо».

«Мы можем только предполагать, почему Норманн так поступил. У него есть на этот счёт свои мысли, идеи. Наверное, он решил использовать этот момент. Выглядит так, что у него уже есть какое-то предложение, и он решил уехать из нашей страны. Повторюсь, что нужно делать акцент на наших футболистах, давать им больше играть и доверять им», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в клуб заявление о расторжении контракта в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны.