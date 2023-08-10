«Балтика» одержала вторую победу подряд в Кубке, переиграв «Ахмат»

Завершилась встреча 2-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России между грозненским «Ахматом» и калининградской «Балтикой». Матч прошёл на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артуром Фёдоровым из Петрозаводска. «Балтика» одержала победу со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте калининградцы открыли счёт благодаря автоголу защитника «Ахмата» Андрея Семёнова. Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков установил окончательный счёт встречи на 62-й минуте с передачи Аслана Дудиева — 2:0.

Этот матч завершил 2-й тур Пути РПЛ Кубка России. Помимо «Ахмата» и «Балтики», в группе С выступают петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Калининградцы и петербуржцы занимают первое и второе места в турнирной таблице группы после двух туров, набрав по шесть очков.