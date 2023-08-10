«Фиорентина» представила своего нового форварда Н'Золу

Бывший форвард футбольного клуба «Специя» Мбала Н'Зола был официально представлен в качестве нового игрока «Фиорентины».

28 января 2015 года Мбала дебютировал в профессиональном футболе за португальский клуб «Академика» в матче Кубка Лиги с «Порту», выйдя на замену.

26-летний ангольский нападающий выступает в Италии с 2016 года. За это время он успел поиграть за такие клубы, как «Карпи», «Трапани» и «Специю». На счету футболиста 68 матчей в Серии С, 47 в Серии В и 78 игр в Серии А. За всю свою карьеру Мбала забил 61 гол. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Специи», забив 15 мячей во всех турнирах.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 8 млн.