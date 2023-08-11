Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 11 августа, начнётся новый сезон английской Премьер-лиги. В стартовой игре вернувшийся из Чемпионшипа «Бёрнли» примет у себя дома действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити».

Представляем вашему вниманию полное расписание 1-го тура.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ:

11 августа. «Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 22:00.

12 августа. «Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 14:30.

12 августа. «Борнмут» — «Вест Хэм» — 17:00.

12 августа. «Брайтон» — «Лутон Таун» — 17:00.

12 августа. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 17:00.

12 августа. «Эвертон» — «Фулхэм» — 17:00.

12 августа. «Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 19:30.

13 августа. «Брентфорд» — «Тоттенхэм» — 16:00.

13 августа. «Челси» — «Ливерпуль» — 18:30.

14 августа. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 22:00.

АПЛ-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.