Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 1-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 11 августа, начнётся новый сезон английской Премьер-лиги. В стартовой игре вернувшийся из Чемпионшипа «Бёрнли» примет у себя дома действующего чемпиона Англии «Манчестер Сити».
Представляем вашему вниманию полное расписание 1-го тура.
Расписание матчей 1-го тура АПЛ:
11 августа. «Бёрнли» — «Манчестер Сити» — 22:00.
12 августа. «Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 14:30.
12 августа. «Борнмут» — «Вест Хэм» — 17:00.
12 августа. «Брайтон» — «Лутон Таун» — 17:00.
12 августа. «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 17:00.
12 августа. «Эвертон» — «Фулхэм» — 17:00.
12 августа. «Ньюкасл» — «Астон Вилла» — 19:30.
13 августа. «Брентфорд» — «Тоттенхэм» — 16:00.
13 августа. «Челси» — «Ливерпуль» — 18:30.
14 августа. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 22:00.
АПЛ-2023/2024 пройдёт с 11 августа 2023 года по 19 мая 2024 года.
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