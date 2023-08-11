«Бавария» определилась с новой трансферной целью для усиления полузащиты

Мюнхенская «Бавария» определилась с главной целью для усиления позиции опорного полузащитника в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, мюнхенцы крайне заинтересованы в полузащитнике ПСВ Ибраиме Сангаре. Сам ивуарийский футболист заинтересован в переходе в «Баварию», а главный тренер немецкого клуба Томас Тухель высоко оценивает качества игрока.
В контракте Сангаре с ПСВ прописана опция выкупа футболиста за € 37 млн.
25-летний Сангаре играет за ПСВ с сентября 2020 года. Нидерландский клуб купил полузащитника у «Тулузы» за € 7 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
В нынешнем сезоне Сангаре сыграл два матча и забил один гол.
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