«Реалу» предложили подписать Льориса, вратарь рассматривает вариант с «Лацио»

Голкипер лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своём «твиттере».
По информации источника, в услугах заинтересован римский «Лацио». Сам Льорис тоже не против перехода в этот итальянский клуб. Ожидается, что «Тоттенхэм» отпустит голкипера за символическую плату. Переговоры уже начались.
Также услуги Льориса были предложены мадридскому «Реалу» после травмы вратаря испанского клуба Тибо Куртуа, однако в шорт-листе мадридцев есть голкиперы, оцениваемые выше.
36-летний Льорис в прошлом сезоне сыграл 31 матч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, пропустив 45 голов и девять раз сыграв «на ноль». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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