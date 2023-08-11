Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» договорился с «Брайтоном» по Кайседо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что клуб достиг договорённости с «Брайтоном» о трансфере полузащитника «чаек» Мойсеса Кайседо. Специалист отметил, что соглашения с самим игроком пока нет.
«Я могу подтвердить, что сделка между клубами согласована. Когда мы придём к соглашению с самим игроком? Посмотрим. У нас нет бесконечных ресурсов, мы сделали не всё, что хотели этим летом», — приводит слова Клоппа журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» выиграл борьбу за Кайседо у лондонского «Челси». Мерсисайдцы заплатят за 21-летнего эквадорского полузащитника рекордные для английского футбола $ 139,5 млн.
В прошлом сезоне Кайседо провёл за «Брайтон» 43 официальных матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
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