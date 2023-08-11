Гендир «Факела»: не плачемся о том, что самые бедные, но у нас самые скромные возможности

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал то, что воронежский клуб называют самым бедным в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не плачемся о том, что самые бедные, но констатация факта — это то, что у нас самые скромные возможности. Это не говорит о том, что мы слабые или опускаем руки, или нас надо пожалеть. Нас не надо жалеть, мы просто констатируем факт, что наши финансовые возможности ограничены», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

Напомним, «Факел» в данный момент идёт на последнем месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 0 очков в трёх стартовых турах. В 1-м туре «Ростов» оказался сильнее воронежского клуба (2:1), затем московский «Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 4:1, а в 3-м туре чемпионата «Балтика» переиграла воронежский клуб с минимальным преимуществом — 2:1.