Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендир «Факела»: не плачемся о том, что самые бедные, но у нас самые скромные возможности

Гендир «Факела»: не плачемся о том, что самые бедные, но у нас самые скромные возможности
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал то, что воронежский клуб называют самым бедным в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не плачемся о том, что самые бедные, но констатация факта — это то, что у нас самые скромные возможности. Это не говорит о том, что мы слабые или опускаем руки, или нас надо пожалеть. Нас не надо жалеть, мы просто констатируем факт, что наши финансовые возможности ограничены», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

Напомним, «Факел» в данный момент идёт на последнем месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 0 очков в трёх стартовых турах. В 1-м туре «Ростов» оказался сильнее воронежского клуба (2:1), затем московский «Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 4:1, а в 3-м туре чемпионата «Балтика» переиграла воронежский клуб с минимальным преимуществом — 2:1.

Материалы по теме
Гендиректор «Факела»: не будем врать болельщикам, говорить про завышенные амбиции и цели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023