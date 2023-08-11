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Дженгиз Ундер перейдёт в «Фенербахче». Ранее «Зенит» видел в турке замену Малкому

Нападающий французского «Марселя» Дженгиз Ундер перейдёт в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, турецкий клуб достиг полного соглашения с «Марселем» по постоянному трансферу 26-летнего футболиста. Сделка полностью завершена, турецкому нападающему осталось пройти медицинское обследование для официального объявления о трансфере.

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» видит в Ундере замену ушедшему в саудовский «Аль-Хиляль» нападающему Малкому, но сделка не состоялась.

26-летний Ундер связан контрактом с «Марселем» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает турецкого нападающего в € 20 млн.

В прошлом сезоне Ундер сыграл 46 матчей во всех турнирах, отметившись в них пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.