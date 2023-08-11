Червиченко: оборона у «Спартака» очень слабая. С «Зенитом» их ничего хорошего не ждёт

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в матче 4-го тура чемпионата России с «Уралом» (2:3).
«Матч «Урал» — «Спартак» отличный, как и в принципе все в этом сезоне, что на Кубок, что в чемпионате. Сезон начался весело — много мячей. Мне очень нравится! То, что «Спартак» получит минимум два мяча — это я ещё до матча говорил. Обороны у «Спартака» не то что нет — она очень слабая. Оборона на уровне тех команд, которые «Спартак» до этого гонял.
Первое поражение? Так сложился календарь, что первые матчи выпали на аутсайдеров, которые явно слабее «Спартака». Тем более с таким нападением. Дальше всё начинает становиться на свои места. «Урал» сегодня был лучше, и моментов было больше. При том, что «Спартаку» везло, как в голе Соболева с отскока с рикошетом, но даже везение не помогло им выиграть, и всё равно «Урал» смог переломить. Дальше, я думаю, что в матче с «Зенитом» будет ещё сложнее — «Зенит» догоняет и уже злой. Если они решат свои внутренние проблемы, которые стали возникать, то, скорее всего, «Спартак» ничего хорошего в этом матче не ждёт», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 11 августа 2023
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