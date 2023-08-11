«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Фреда в «Фенербахче»

Бразильский полузащитник Фред перейдёт из английского «Манчестер Юнайтед» в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов».

«Бразильский футболист готов к переходу в турецкую Суперлигу при условии прохождения медицинского обследования, согласования личных условий и получения международного разрешения на переезд.

30-летний игрок оставил так много положительных воспоминаний о своём пребывании на «Олд Траффорд», где он был чрезвычайно популярен как личность и как игрок. Все в клубе хотели бы пожелать Фреду удачи в будущем, поскольку мы ждём подтверждения того, что сделка завершена», — написано в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что англичане приняли предложение в € 15 млн, включающее различные бонусы, а Фред согласовал личные условия с руководством «Фенербахче».

Бразилец выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в клубе, Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 мячей и отдал 19 результативных передач.