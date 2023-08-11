Гладилин: никакой трагедии для «Спартака» нет. Сошлись два равных соперника

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, это поражение стало для «Спартака» первым в новом сезоне.

«Сошлись два равных соперника. «Урал» был очень мотивирован. Команда находится в хороших кондициях. Не зря она сейчас в лидирующей группе. Гончаренко удалось собрать хороший коллектив, хотя там нет звёзд, но он показывает качественную игру. Не могу сказать, что «Спартак» недооценил «Урал». Абаскаль поставил всех самых опытных ребят. Никаких спорных позиций не было. Ничейная, равная игра. Так сложилось, что в конце произошло недопонимание защитника «Спартака» и вратаря, чем «Урал» и воспользовался. Бикфалви забил мяч, который принёс победу. Хотя, я думаю, хозяева были согласны и на ничью.

Что касается «Спартака», никакой трагедии нет. «Спартак» выглядел нормально. Проблемы в обороне как были, так и есть. Это всё сказывается. В каждом матче команда пропускает. Стабильности в обороне нет. Хотя вышел Джикия. Но во вратарской позиции опять мы увидели ротацию. В общем, надо играть дальше. Впереди «Зенит», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».