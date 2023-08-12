Биджиев: победа над «Спартаком» — очень значительна, показывает, что в РПЛ нет лёгких игр

Бывший вратарь московского «Локомотива» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом». Напомним, это поражение стало для красно-белых первым в новом сезоне.

«Прежде всего стоит отметить достаточно неожиданный результат. «Спартак» до игры был фаворитом, но «Урал» особенно у себя дома является неуступчивым соперником. Матч выдался напряжённым и интересным. «Урал» быстро открыл счёт, однако спартаковцы сумели переломить ход игры. Когда они повели в счёте 2:1, показалось, что они взяли игру под контроль. Но футболисты «Урала» играли до конца и забили два рабочих мяча: один после штрафного и другой, когда они воспользовались несогласованностью действий защитников и вратаря «Спартака». Я считаю, что «Урал» победил заслуженно. Победа над «Спартаком» всегда очень значительна. Этот результат ещё раз подчёркивает, что в нашем чемпионате нет простых соперников», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сегодня, 11 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в одноимённом городе. «Урал» обыграл «Спартак» со счётом 3:2.