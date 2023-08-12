«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали переход Арсена Захаряна

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».

Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали переход 20-летнего россиянина. Трансфер Захаряна обойдётся испанскому клубу в € 12 млн плюс бонусы.

Арсен Захарян выступает за основную команду «Динамо» с января 2021 года. Соглашение футболиста с командой рассчитано до 30 июня 2024 года.

В составе «Динамо» хавбек провёл 89 встреч, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.

6 августа «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Московская команда располагается на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России.