«Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали переход Арсена Захаряна
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».
Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали переход 20-летнего россиянина. Трансфер Захаряна обойдётся испанскому клубу в € 12 млн плюс бонусы.
Арсен Захарян выступает за основную команду «Динамо» с января 2021 года. Соглашение футболиста с командой рассчитано до 30 июня 2024 года.
В составе «Динамо» хавбек провёл 89 встреч, в которых забил 19 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.
6 августа «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» со счётом 3:2 в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Московская команда располагается на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России.
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