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Почеттино: «Челси» работает на рынке, нам будет не хватать такого игрока, как Нкунку

Почеттино: «Челси» работает на рынке, нам будет не хватать такого игрока, как Нкунку
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал травму колена нападающего Кристофера Нкунку, из-за которой он пропустит четыре месяца.

«Нам очень досадно, потому что Кристофер был в хорошей форме, он важный игрок для нас. Вы видели его уровень на поле. Он может играть на разных позициях, поэтому его отсутствие – большая проблема для нас.

Но сейчас речь не о том, чтобы слишком много думать о травме. Надо быть положительными, потому что он снова будет с нами в будущем. Главное, чтобы восстановился как можно быстрее и наилучшим образом.

Конечно, мы тоже работаем на рынке, потому что нам будет не хватать такого игрока, как Нкунку. Клуб работает над поиском решения, возможно, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, чтобы получить правильный профиль игрока для команды», — приводит слова Почеттино The Athletic.

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