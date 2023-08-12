Мюллер поприветствовал Кейна в «Баварии» ещё до перехода англичанина в клуб

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в своих социальных сетях поприветствовал в клубе форварда Гарри Кейна, о переходе которого из лондонского «Тоттенхэма» ещё не было объявлено официально.
Фото: Социальные сети Томаса Мюллера
«Какой блокбастерный трансфер для «Баварии»! Тепло приветствую Гарри Кейна», — написал Мюллер.
Напомним, ранее стало известно, что «Бавария» и «Тоттенхэм» достигли полного согласия о переходе Кейна. За 30-летнего нападающего мюнхенский клуб заплатит более € 100 млн. Кейн подпишет контракт с «Баварией» до лета 2027 года.
Кейн уже прошёл медицинское обследование для перехода в «Баварию» в Мюнхене. О переходе нападающего официально может быть объявлено уже сегодня, 12 августа. В этот день «Бавария» играет с «РБ Лейпциг» в Суперкубке Германии.
- 12 августа 2023
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