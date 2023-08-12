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Гарри Кейн трогательно попрощался с «Тоттенхэмом»

Гарри Кейн трогательно попрощался с «Тоттенхэмом»
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Воспитанник, легенда и бывший капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн, перешедший в мюнхенскую «Баварию», опубликовал прощальное письмо в адрес английского клуба.

«С того момента, как началась моя карьера, я был одним из вас. Делал всё, чтобы вы, болельщики, могли гордиться мной, смогли насладиться особыми моментами. Надеюсь, воспоминания о них останутся с вами навсегда.

Чувствовал, что пришло время уйти, но не хотел начинать сезон с большим количеством нерешённых вопросов о своём будущем. Думаю, для нового главного тренера и игроков важно сконцентрироваться на попытке вернуть «Тоттенхэм» на высокие позиции, в борьбу за трофеи. Я не прощаюсь, ведь никогда не знаешь, как всё будет. Благодарю вас, скоро увидимся», — написал Кейн в соцсетях.

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