Гарри Кейн трогательно попрощался с «Тоттенхэмом»
Поделиться
Воспитанник, легенда и бывший капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн, перешедший в мюнхенскую «Баварию», опубликовал прощальное письмо в адрес английского клуба.
«С того момента, как началась моя карьера, я был одним из вас. Делал всё, чтобы вы, болельщики, могли гордиться мной, смогли насладиться особыми моментами. Надеюсь, воспоминания о них останутся с вами навсегда.
Чувствовал, что пришло время уйти, но не хотел начинать сезон с большим количеством нерешённых вопросов о своём будущем. Думаю, для нового главного тренера и игроков важно сконцентрироваться на попытке вернуть «Тоттенхэм» на высокие позиции, в борьбу за трофеи. Я не прощаюсь, ведь никогда не знаешь, как всё будет. Благодарю вас, скоро увидимся», — написал Кейн в соцсетях.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2023
-
14:30
-
14:25
-
14:24
-
14:17
-
14:08
-
14:05
-
13:57
-
13:50
-
13:47
-
13:40
-
13:38
-
13:29
-
13:24
-
13:19
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:04
-
13:02
-
12:53
-
12:51
-
12:45
-
12:31
-
12:30
-
12:27
-
12:20
-
12:19
-
12:13
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:51
-
11:48
-
11:35
Партнерский контент