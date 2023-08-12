«Удинезе» разгромил «Катандзаро» в матче 1-го раунда Кубка Италии

Вчера, 11 августа, «Удинезе» на своём поле играл с клубом «Катандзаро» в рамках 1-го раунда Кубка Италии. Матч закончился победой фаворита со счётом 4:1.

Видеообзор матча: Кубок Италии, 1-й раунд. «Удинезе» — «Катандзаро».

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

Голами в составе команды из Серии А отметились Санди Ловрич, Бету, Флорьян Товен (пенальти) и Лоренцо Лукка. У команды из Серии B отличился Яри Вандепутте.

20 августа «Удинезе» на своём поле начнёт чемпионат Италии. Соперником команды станет «Ювентус». Затем «Удинезе» ожидают матчи с «Салернитаной» (24 августа) и «Фрозиноне» (2 сентября). Минувший сезон команда закончила на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.