«Удинезе» разгромил «Катандзаро» в матче 1-го раунда Кубка Италии
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Вчера, 11 августа, «Удинезе» на своём поле играл с клубом «Катандзаро» в рамках 1-го раунда Кубка Италии. Матч закончился победой фаворита со счётом 4:1.
Видеообзор матча: Кубок Италии, 1-й раунд. «Удинезе» — «Катандзаро».
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
Голами в составе команды из Серии А отметились Санди Ловрич, Бету, Флорьян Товен (пенальти) и Лоренцо Лукка. У команды из Серии B отличился Яри Вандепутте.
20 августа «Удинезе» на своём поле начнёт чемпионат Италии. Соперником команды станет «Ювентус». Затем «Удинезе» ожидают матчи с «Салернитаной» (24 августа) и «Фрозиноне» (2 сентября). Минувший сезон команда закончила на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
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