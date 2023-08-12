«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
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В финале Клубного кубка арабских чемпионов встретятся саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды будут играть на стадионе «Кинг Фахд Спорт Сити» в Эт-Таифе (Саудовская Аравия). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клубный кубок арабских чемпионов. Финал
12 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Интересна эта встреча тем, что ранее в «Аль-Хиляль» перешёл экс-игрок «Зенита» Малком, а в составе «Аль-Насра» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.
В прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Хиляль» (59) финишировал на третьем месте. Чемпионом Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад», который заработал 72 очка.
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