«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

В финале Клубного кубка арабских чемпионов встретятся саудовские «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Команды будут играть на стадионе «Кинг Фахд Спорт Сити» в Эт-Таифе (Саудовская Аравия). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Интересна эта встреча тем, что ранее в «Аль-Хиляль» перешёл экс-игрок «Зенита» Малком, а в составе «Аль-Насра» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

В прошедшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занял второе место в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков после 30 матчей. «Аль-Хиляль» (59) финишировал на третьем месте. Чемпионом Саудовской Аравии стал «Аль-Иттихад», который заработал 72 очка.