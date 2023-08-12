«Комментатор был в восторге!» Защитник «Сочи» Агбалака — об игре за сборную Нигерии

Защитник «Сочи» Соломон Агбалака рассказал о выступлениях в составе молодёжной сборной Нигерии на Кубке африканских наций, отметив, что комментатор матча с Египтом был в восторге от его дебютного мяча в составе национальной команды.

«Впервые меня вызвали в прошлом году на игры Кубка африканских наций. Тренер сборной Ладан Боссо приехал посмотреть мою игру, я хорошо себя показал, и так он пригласил меня в состав национальной команды.

Да, конечно, я помню свой первый гол! Для меня это был прекрасный момент. Незабываемый. Потому что я стал первым игроком, забившим за свою страну в Кубке африканских наций. До этого мы проиграли Сенегалу, так что в игре с Египтом нам нужна была только победа. Я чувствовал, что должен был постоять за свою страну и своих партнёров по сборной. Это придавало мне сил! Свой гол я тоже хорошо помню. Головой замкнул подачу с углового. Комментатор матча был в восторге!» — приводит слова Агбалаки официальный сайт «Сочи».