«Локомотив» — «Крылья Советов»: Гарре не забил пенальти

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти в проходящем в эти минуты на стадионе «РЖД Арена» в Москве матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с местным «Локомотивом» (0:0).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Несмотря на наличие опасных моментов у ворот обеих команд, «Локомотив» и «Крылья Советов» не смогли открыть счёт голам в первом тайме встречи. На 43-й минуте игры далеко из ворот вышел голкипер самарцев Иван Ломаев, который был близок к ошибке и потере мяча. Первая половина встречи проходила под проливным дождём.
На 60-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не смог реализовать пенальти — удар с «точки» отбил вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, на добивании аргентинец пробил выше ворот.
- 12 августа 2023
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