«Интер» рассматривает вариант с подписанием Арнаутовича

Нападающий «Болоньи» и сборной Австрии Марко Арнаутович может перейти в «Интер». Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По информации источника, австриец является приоритетным вариантом для усиления позиции нападающего. «Болонья» хочет выручить с продажи своего игрока не менее € 15 млн.
Сообщается, что на данный момент «Интер» не считает эту сумму справедливой и готов заплатить за Арнаутовича € 8 млн, а также включить в сделку полузащитника Стефано Сенси.
В прошедшем сезоне Серии А австрийский форвард провёл 21 матч в составе «Болоньи», отметившись десятью голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в € 5 млн.
Ранее сообщалось об интересе со стороны берлинского «Униона» к защитнику «Интера» Робину Госенсу.
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