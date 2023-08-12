Кепа не сыграет в матче 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем» — Романо

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага не примет участия в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», так как планирует в ближайшее время отправиться в Мадрид для подписания соглашения с «Реалом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Изначально Кепа должен был выйти в стартовом составе на игру с «Ливерпулем», но теперь стало известно, что его не будет даже в заявке лондонской команды. Как сообщалось ранее, испанец перейдёт в «Реал» на правах сезонной аренды.
Кепа выступает за «Челси» с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 испанский вратарь провёл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось, что в качестве замены Кепе «Челси» рассматривает 36-летнего голкипера «Ниццы» Каспера Шмейхеля.
- 12 августа 2023
-
23:35
-
23:26
-
23:24
-
23:16
-
23:07
-
23:05
-
23:04
-
22:59
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:38
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:52
-
21:50
-
21:42
-
21:40
-
21:34
-
21:29
-
21:23
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:03
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:49
-
20:42