Кепа не сыграет в матче 1-го тура АПЛ с «Ливерпулем» — Романо

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага не примет участия в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», так как планирует в ближайшее время отправиться в Мадрид для подписания соглашения с «Реалом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Изначально Кепа должен был выйти в стартовом составе на игру с «Ливерпулем», но теперь стало известно, что его не будет даже в заявке лондонской команды. Как сообщалось ранее, испанец перейдёт в «Реал» на правах сезонной аренды.

Кепа выступает за «Челси» с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 испанский вратарь провёл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось, что в качестве замены Кепе «Челси» рассматривает 36-летнего голкипера «Ниццы» Каспера Шмейхеля.