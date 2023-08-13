«Шеффилд Юнайтед» пополнился нидерландским хавбеком из «Ковентри Сити»

«Шеффилд Юнайтед» подписал четырёхлетний контракт с 26-летним полузащитником Густаво Хамером, сообщает официальный сайт клуба. С 2020 года нидерландец выступал в Чемпионшипе за «Ковентри Сити». Сумма трансфера Хамера не разглашается.
Родившийся в Бразилии полузащитник в прошлом сезоне помог «Ковентри Сити» добраться до финала плей-офф за выход в английскую Премьер-Лигу, где его команда уступила «Лутону» по пенальти. Хамер успел сыграть по одному матчу в текущем розыгрыше Чемпионшипа и Кубка лиги за теперь уже бывший клуб.
В прошлом сезоне нидерландец провёл за «Ковентри Сити» 44 встречи во всех турнирах и забил 11 голов. Всего за время выступлений в Англии Хамер сыграл 132 поединка и 19 раз отметился взятием ворот. В Нидерландах он выступал за «Фейеноорд», «Дордрехт» и «ПЕК Зволле».
В 1-м туре Английской Премьер-Лиги «Шеффилд Юнайтед» 12 августа дома уступил «Кристал Пэлас» со счётом 0:1.
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