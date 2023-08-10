Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Твенте — Рига. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Английская Премьер-лига, новички сезона-2023/2024: «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед», «Лутон Таун», игроки, тренеры, трансферы

Мини-копия Гвардиолы и клуб со стадионом из прошлого. Главное о новичках АПЛ
Никита Паглазов
Главное о клубах-новичках АПЛ-2023/2024
Аудио-версия:
Комментарии
«Бёрнли» Венсана Компани уже в 1-м туре ждёт экзамен имени «Манчестер Сити».

11 августа стартует новый сезон АПЛ! В первом матче сыграют чемпион – «Манчестер Сити» и вернувшийся в элиту «Бёрнли». Также в АПЛ поднялись «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун». Новички заменили «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон». Чего ожидать от пополнивших элиту команд? Каких звёзд мы увидим?

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
11 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как новички выступали в Чемпионшипе?

«Бёрнли» перед стартом сезона-2022/2023 назначил главным тренером легенду «Манчестер Сити» – Венсана Компани. «Бордовые» хотели смены парадигмы: клуб ассоциировали с прямолинейным британским футболом, поставленным Шоном Дайчем. А Компани полностью изменил представление о «Бёрнли». Теперь команда намного чаще владеет мячом, использует короткие розыгрыши, высоко и активно прессингует. В общем, бельгиец сделал из «Бёрнли» мини-команду Гвардиолы. И получилось мощно! Заняли первое место в Чемпионшипе, набрав 101 очко, а уступили всего трижды за 46 матчей. И вернулись спустя год обратно в элиту.

Следом расположился «Шеффилд Юнайтед». Команда покинула АПЛ по итогам сезона-2020/2021 и мечтала о возвращении. Получилось со второй попытки. «Клинки» отстали от «Бёрнли» на 10 очков, но всё равно уверенно оформили повышение.

А вот за третью путёвку развернулась борьба в плей-офф. Претендовали четыре клуба: «Лутон Таун», «Мидлсбро», «Ковентри Сити» и «Сандерленд». Сильнейшим оказался «Лутон». Сначала «шляпники» обыграли «Сандерленд», а в драматичном финале в серии пенальти оказались сильнее «Ковентри». «Лутон» впервые сыграет в АПЛ с момента основания лиги в 1992 году. Интересно, что ещё в 2009-м команда выступала в пятом по силе английском дивизионе.

Материалы по теме
«Лутон» — новичок АПЛ! Недавно играли в пятой лиге, а над их стадионом постоянно смеются
«Лутон» — новичок АПЛ! Недавно играли в пятой лиге, а над их стадионом постоянно смеются

Кто тренирует новичков? А что по самым интересным игрокам?

Главная звезда среди трёх клубов – главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани. С 2019 по 2022 год бельгиец работал в «Андерлехте» (первый сезон – как играющий тренер), а затем его позвали в Англию. Сыграл не только статус легенды «Сити», но и тренерские успехи Венсана в Бельгии. За три года «Андерлехт» дважды вошёл в тройку по итогам сезона и раз вышел в финал Кубка (2021/2022). А с «Бёрнли» Венсан поднялся в АПЛ, также команда пробилась в четвертьфинал Кубка Англии-2022/2023 (где уступила «Сити»).

Самые интересные футболисты: защитники Коннор Робертс, Чарли Тейлор и Луис Байер, хавбеки Джош Каллен, Джош Браунхилл, вингеры Анасс Зарури и Мануэль Бенсон. А главный бомбардир «Бёрнли» в Чемпионшипе (17 голов) – Нэйтан Телла – вернулся из аренды в «Саутгемптон».

Футболисты «Бёрнли»

Футболисты «Бёрнли»

Фото: Getty images

Летом «бордовые» провели солидную трансферную кампанию: приобрели у «Манчестер Сити» голкипера Джеймса Траффорда (€ 17,3 млн), выкупили у мёнхенгладбахской «Боруссии» Луиса Байера (€ 15 млн), забрали из «Базеля» форварда Зеки Амдуни (€ 18,6 млн), а у «Шеффилда» – полузащитника Сандера Берге (€ 13,9 млн). Из менее значимых покупок: защитник Дара О’Ши («Вест Бромвич», € 7,8 млн), форвард Майкл Обафеми («Суонси», € 4 млн) и вингеры Лука Колеошо («Эспаньол», € 3 млн), Нейтан Редмонд (свободный агент) и Якоб Бруун Ларсен («Хоффенхайм», аренда). Крутая закупка!

Материалы по теме
Новый наследник Гвардиолы в Англии. Как Компани досрочно вывел «Бёрнли» в АПЛ
Новый наследник Гвардиолы в Англии. Как Компани досрочно вывел «Бёрнли» в АПЛ

Состав «Шеффилда» выглядит скромнее. Да, есть защитник Анель Ахмедходжич, цена которого, по оценке Transfermarkt, составляет € 20 млн. А другого игрока обороны – американца Остона Трасти – оценивают в € 10 млн (его приобрели только летом у «Арсенала» за € 5,8 млн). Но интересных футболистов меньше, чем у «Бёрнли». Из тех, кого ещё можно выделить – форварды Риан Брустер и Оливер Макбарни. Помимо купленного у «Арсенала» Трасти, летом в «Шеффилд» пришли: защитник Яссер Ларуси («Труа», аренда), хавбеки Винисиус Соуза («Ломмель», € 12 млн) и Анис Слимане («Брондбю», € 2,7 млн), а также форвард Бени Траоре («Хеккен», € 4,6 млн).

Но «Юнайтед» и заработали на исходящих трансферах. Клубу удались две крупные продажи: форварда Илимана Ндиайе за € 17 млн отправили в «Марсель», а полузащитника Сандера Берге – в «Бёрнли» (€ 13,9 млн). Главный тренер «Шеффилда» – Пол Хекингботтом. 46-летний специалист работает в клубе с ноября 2021 года. Контракт подписан до 2026-го. У специалиста большой запас доверия, увеличенный за счёт выхода в АПЛ.

Все трансферы — в том числе АПЛ — здесь:
€ 90+10 млн за защитника! «Сити» для Гвардиолы ничего не жалко! Летние переходы — онлайн
Live
€ 90+10 млн за защитника! «Сити» для Гвардиолы ничего не жалко! Летние переходы — онлайн

Главная загадка сезона – «Лутон Таун». Клуб обладает самой низкой общей стоимостью игроков в АПЛ (€ 66,95 млн). «Лутон» впервые сыграет в элитном дивизионе с 1992 года. Вид стадиона команды – «Кенилворт Роуд» — телепортирует куда-то в Англию 1980-х. Странно представлять, что скоро сюда приедут «Сити», «Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». Тем любопытнее наблюдать за играми «Лутона».

Стадион «Кенилворт Роуд»

Стадион «Кенилворт Роуд»

Фото: Getty Images

Самые именитые футболисты пополнили состав «Лутона» летом. Клуб подписал контракт с Россом Баркли, находившимся в статусе свободного агента. За € 5,85 млн у «Вулверхэмптона» приобрели защитника Райана Гилза, у «Бирмингема» куплен экс-игрок «МЮ» Тахит Чон (€ 4,7 млн). Из «Астон Виллы» забрали хавбека Марвелоуза Накамбу (€ 2,9 млн). Менее статусные трансферы – защитник Мадс Андерсен («Бёрнли», € 3,5 млн) и вратарь Томас Камински («Блэкберн», € 2,9 млн).

А ещё, в составе есть уникальный человек – Пелли-Раддок Мпанзу, выступающий за «Лутон» уже 10 лет. Он прошёл с клубом все профессиональные лиги Англии. И теперь сыграет в АПЛ! В общем, у «шляпников» состав-сюрприз. А управлять им будет тренер Роб Эдвардс. 40-летний специалист работает в «Лутоне» с осени 2022-го. В выходе в АПЛ есть большая заслуга Эдвардса. Ранее валлиец работал на различных должностях в «Вулверхэмптоне», тренировал сборную Англии U16, клубы низших дивизионов и «Уотфорд». «Лутон» в АПЛ – его главный карьерный вызов.

Уникальная история легенды «Лутона»:
«Теперь можно на пенсию». Через четыре лиги в АПЛ — с одной командой!
«Теперь можно на пенсию». Через четыре лиги в АПЛ — с одной командой!

Где окажутся новички по итогам сезона? Прогнозы неутешительные

Тяжело дать прогноз, как сыграют новички АПЛ. Но суперкомпьютер от Opta попробовал. Он ставит «Бёрнли» на 15-е место, а вот «Шеффилд» и «Лутон» отправляет обратно в Чемпионшип, поставив их на две последние позиции. Издание Goal идентично в своих прогнозах. «Шеффилд» и «Лутон» ставят на 19-е и 20-е место, а вот «Бёрнли» отправляют вовсе на 12-ю строчку. Эффект Компани, не иначе.

Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 ни одна из команд, поднявшихся в АПЛ, из элиты не вылетела. «Фулхэм» финишировал 10-м, «Борнмут» – 15-м, а «Ноттингем Форест» – следом. Отправлять клубы в дивизион ниже лишь на основе того, что они только оттуда поднялись – не всегда объективно. Хотя если отталкиваться от стоимости составов, то логика как суперкомпьютера, так и журналистов Goal понятна: именно три новичка занимают последние строчки («Лутон» – € 66,95 млн, «Шеффилд Юнайтед» – € 82,5 млн, «Бёрнли» – € 199,65 млн. Для сравнения, следом идёт «Фулхэм» – € 265,7 млн). Но в «Бёрнли», например, верят из-за Венсана Компани. Посмотреть, оправданно ли это, мы сможем уже совсем скоро во встрече с «Сити».

Читайте, как изменились за лето «МЮ» и «Ливерпуль»:
Вы могли не заметить, но в «МЮ» произошла игровая революция Вы могли не заметить, но в «МЮ» произошла игровая революция
Центр «Ливерпуля» будет не узнать. Как Клопп заменит сразу пятерых ушедших полузащитников? Центр «Ливерпуля» будет не узнать. Как Клопп заменит сразу пятерых ушедших полузащитников?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023