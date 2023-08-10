Мини-копия Гвардиолы и клуб со стадионом из прошлого. Главное о новичках АПЛ

11 августа стартует новый сезон АПЛ! В первом матче сыграют чемпион – «Манчестер Сити» и вернувшийся в элиту «Бёрнли». Также в АПЛ поднялись «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун». Новички заменили «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон». Чего ожидать от пополнивших элиту команд? Каких звёзд мы увидим?

Как новички выступали в Чемпионшипе?

«Бёрнли» перед стартом сезона-2022/2023 назначил главным тренером легенду «Манчестер Сити» – Венсана Компани. «Бордовые» хотели смены парадигмы: клуб ассоциировали с прямолинейным британским футболом, поставленным Шоном Дайчем. А Компани полностью изменил представление о «Бёрнли». Теперь команда намного чаще владеет мячом, использует короткие розыгрыши, высоко и активно прессингует. В общем, бельгиец сделал из «Бёрнли» мини-команду Гвардиолы. И получилось мощно! Заняли первое место в Чемпионшипе, набрав 101 очко, а уступили всего трижды за 46 матчей. И вернулись спустя год обратно в элиту.

Следом расположился «Шеффилд Юнайтед». Команда покинула АПЛ по итогам сезона-2020/2021 и мечтала о возвращении. Получилось со второй попытки. «Клинки» отстали от «Бёрнли» на 10 очков, но всё равно уверенно оформили повышение.

А вот за третью путёвку развернулась борьба в плей-офф. Претендовали четыре клуба: «Лутон Таун», «Мидлсбро», «Ковентри Сити» и «Сандерленд». Сильнейшим оказался «Лутон». Сначала «шляпники» обыграли «Сандерленд», а в драматичном финале в серии пенальти оказались сильнее «Ковентри». «Лутон» впервые сыграет в АПЛ с момента основания лиги в 1992 году. Интересно, что ещё в 2009-м команда выступала в пятом по силе английском дивизионе.

Кто тренирует новичков? А что по самым интересным игрокам?

Главная звезда среди трёх клубов – главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани. С 2019 по 2022 год бельгиец работал в «Андерлехте» (первый сезон – как играющий тренер), а затем его позвали в Англию. Сыграл не только статус легенды «Сити», но и тренерские успехи Венсана в Бельгии. За три года «Андерлехт» дважды вошёл в тройку по итогам сезона и раз вышел в финал Кубка (2021/2022). А с «Бёрнли» Венсан поднялся в АПЛ, также команда пробилась в четвертьфинал Кубка Англии-2022/2023 (где уступила «Сити»).

Самые интересные футболисты: защитники Коннор Робертс, Чарли Тейлор и Луис Байер, хавбеки Джош Каллен, Джош Браунхилл, вингеры Анасс Зарури и Мануэль Бенсон. А главный бомбардир «Бёрнли» в Чемпионшипе (17 голов) – Нэйтан Телла – вернулся из аренды в «Саутгемптон».

Футболисты «Бёрнли» Фото: Getty images

Летом «бордовые» провели солидную трансферную кампанию: приобрели у «Манчестер Сити» голкипера Джеймса Траффорда (€ 17,3 млн), выкупили у мёнхенгладбахской «Боруссии» Луиса Байера (€ 15 млн), забрали из «Базеля» форварда Зеки Амдуни (€ 18,6 млн), а у «Шеффилда» – полузащитника Сандера Берге (€ 13,9 млн). Из менее значимых покупок: защитник Дара О’Ши («Вест Бромвич», € 7,8 млн), форвард Майкл Обафеми («Суонси», € 4 млн) и вингеры Лука Колеошо («Эспаньол», € 3 млн), Нейтан Редмонд (свободный агент) и Якоб Бруун Ларсен («Хоффенхайм», аренда). Крутая закупка!

Состав «Шеффилда» выглядит скромнее. Да, есть защитник Анель Ахмедходжич, цена которого, по оценке Transfermarkt, составляет € 20 млн. А другого игрока обороны – американца Остона Трасти – оценивают в € 10 млн (его приобрели только летом у «Арсенала» за € 5,8 млн). Но интересных футболистов меньше, чем у «Бёрнли». Из тех, кого ещё можно выделить – форварды Риан Брустер и Оливер Макбарни. Помимо купленного у «Арсенала» Трасти, летом в «Шеффилд» пришли: защитник Яссер Ларуси («Труа», аренда), хавбеки Винисиус Соуза («Ломмель», € 12 млн) и Анис Слимане («Брондбю», € 2,7 млн), а также форвард Бени Траоре («Хеккен», € 4,6 млн).

Но «Юнайтед» и заработали на исходящих трансферах. Клубу удались две крупные продажи: форварда Илимана Ндиайе за € 17 млн отправили в «Марсель», а полузащитника Сандера Берге – в «Бёрнли» (€ 13,9 млн). Главный тренер «Шеффилда» – Пол Хекингботтом. 46-летний специалист работает в клубе с ноября 2021 года. Контракт подписан до 2026-го. У специалиста большой запас доверия, увеличенный за счёт выхода в АПЛ.

Главная загадка сезона – «Лутон Таун». Клуб обладает самой низкой общей стоимостью игроков в АПЛ (€ 66,95 млн). «Лутон» впервые сыграет в элитном дивизионе с 1992 года. Вид стадиона команды – «Кенилворт Роуд» — телепортирует куда-то в Англию 1980-х. Странно представлять, что скоро сюда приедут «Сити», «Юнайтед», «Арсенал» и «Ливерпуль». Тем любопытнее наблюдать за играми «Лутона».

Стадион «Кенилворт Роуд» Фото: Getty Images

Самые именитые футболисты пополнили состав «Лутона» летом. Клуб подписал контракт с Россом Баркли, находившимся в статусе свободного агента. За € 5,85 млн у «Вулверхэмптона» приобрели защитника Райана Гилза, у «Бирмингема» куплен экс-игрок «МЮ» Тахит Чон (€ 4,7 млн). Из «Астон Виллы» забрали хавбека Марвелоуза Накамбу (€ 2,9 млн). Менее статусные трансферы – защитник Мадс Андерсен («Бёрнли», € 3,5 млн) и вратарь Томас Камински («Блэкберн», € 2,9 млн).

А ещё, в составе есть уникальный человек – Пелли-Раддок Мпанзу, выступающий за «Лутон» уже 10 лет. Он прошёл с клубом все профессиональные лиги Англии. И теперь сыграет в АПЛ! В общем, у «шляпников» состав-сюрприз. А управлять им будет тренер Роб Эдвардс. 40-летний специалист работает в «Лутоне» с осени 2022-го. В выходе в АПЛ есть большая заслуга Эдвардса. Ранее валлиец работал на различных должностях в «Вулверхэмптоне», тренировал сборную Англии U16, клубы низших дивизионов и «Уотфорд». «Лутон» в АПЛ – его главный карьерный вызов.

Где окажутся новички по итогам сезона? Прогнозы неутешительные

Тяжело дать прогноз, как сыграют новички АПЛ. Но суперкомпьютер от Opta попробовал. Он ставит «Бёрнли» на 15-е место, а вот «Шеффилд» и «Лутон» отправляет обратно в Чемпионшип, поставив их на две последние позиции. Издание Goal идентично в своих прогнозах. «Шеффилд» и «Лутон» ставят на 19-е и 20-е место, а вот «Бёрнли» отправляют вовсе на 12-ю строчку. Эффект Компани, не иначе.

Отметим, что по итогам сезона-2022/2023 ни одна из команд, поднявшихся в АПЛ, из элиты не вылетела. «Фулхэм» финишировал 10-м, «Борнмут» – 15-м, а «Ноттингем Форест» – следом. Отправлять клубы в дивизион ниже лишь на основе того, что они только оттуда поднялись – не всегда объективно. Хотя если отталкиваться от стоимости составов, то логика как суперкомпьютера, так и журналистов Goal понятна: именно три новичка занимают последние строчки («Лутон» – € 66,95 млн, «Шеффилд Юнайтед» – € 82,5 млн, «Бёрнли» – € 199,65 млн. Для сравнения, следом идёт «Фулхэм» – € 265,7 млн). Но в «Бёрнли», например, верят из-за Венсана Компани. Посмотреть, оправданно ли это, мы сможем уже совсем скоро во встрече с «Сити».