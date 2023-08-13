Фото: Роналду возмущён тем, что не признан самым ценным игроком финала с «Аль-Хиляль»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен тем, что его не признали самым ценным игроком финала Клубного кубка арабских чемпионов. Напомним, в решающем матче турнира «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. В этой встрече Роналду оформил дубль.

Самым ценным футболистом был признан сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.

Во время награждения Роналду потребовал от организаторов объяснений, показывая жестом, что он забил два гола.

Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Клубного кубка арабских чемпионов, записав в свой актив шесть голов. Для Роналду этот трофей стал первым после переезда в Саудовскую Аравию.

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