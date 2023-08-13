Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: Роналду возмущён тем, что не признан самым ценным игроком финала с «Аль-Хиляль»

Фото: Роналду возмущён тем, что не признан самым ценным игроком финала с «Аль-Хиляль»
Комментарии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен тем, что его не признали самым ценным игроком финала Клубного кубка арабских чемпионов. Напомним, в решающем матче турнира «Аль-Наср» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. В этой встрече Роналду оформил дубль.

Самым ценным футболистом был признан сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич.
Во время награждения Роналду потребовал от организаторов объяснений, показывая жестом, что он забил два гола.

Роналду получил «Золотую бутсу», как лучший бомбардир Клубного кубка арабских чемпионов, записав в свой актив шесть голов. Для Роналду этот трофей стал первым после переезда в Саудовскую Аравию.

Материалы по теме
Какой же Роналду король! Устроил камбэк в финале и украл трофей у команды Малкома
Видео
Какой же Роналду король! Устроил камбэк в финале и украл трофей у команды Малкома

Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023