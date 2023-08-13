Игнашевич: лучше, чтобы Захарян играл, так как чемоданное настроение никто не отменял

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от матча с «Динамо». Встреча состоится сегодня, 13 августа. Начало игры — в 15:00 мск.

«Мы сыграли поздний матч в Грозном, поэтому не успевали вернуться домой — потратили бы на это всю ночь. Сразу полетели в Москву, два дня готовились здесь. Плотность календаря? Хотелось бы иметь полные два дня, сейчас нам чуть‑чуть не хватает. Команда готова играть в таком графике — в Первой лиге с логистикой было сложнее.

Использовали ли последний матч с «Динамо» в качестве подготовки к сегодняшней игре? Нет, никак не использовали. Был другой тренер, тогда мы подстраивались под соперника, но сегодня не будем.

Отсутствие Захаряна? Лучше, чтобы он играл, так как чемоданное настроение никто не отменял», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».