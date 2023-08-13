Гудиев: думали, что «Факелу» дают пенальти, а там фол. В Лиге чемпионов трактовки другие

Голкипер воронежского «Факела» Виталий Гудиев дал комментарий по поводу спорного эпизода во время матча с «Зенитом», когда арбитр встречи не стал назначать пенальти в ворота соперника.
«Присутствует небольшое опустошение из-за концовки. Она получилась яркой, но не в нашу пользу, к сожалению. Мы подумали, что уже назначают пенальти, а в итоге там фол. Не могу сказать точно, был пенальти или нет.
Не знаю, почему рассматривать так каждый эпизод. Смотришь вот Лигу чемпионов, там трактуют всё иначе. В других чемпионатах можно держать за футболку соперника, у нас это сразу же свистится. Непонятно. «Зенит» лучше отыграл первый тайм, у них было много моментов. Второй тайм был уже совсем другой. Пацаны отдали себя полностью. Думаю, что мы заслужили одно очко сегодня», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
- 13 августа 2023
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:20
-
20:17
-
20:12
-
20:12
-
20:11
-
20:04
-
19:56
-
19:56
-
19:44
-
19:38
-
19:27
-
19:14
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
18:53
-
18:51
-
18:49
-
18:34
-
18:33
-
18:23