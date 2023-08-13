Гудиев: думали, что «Факелу» дают пенальти, а там фол. В Лиге чемпионов трактовки другие

Голкипер воронежского «Факела» Виталий Гудиев дал комментарий по поводу спорного эпизода во время матча с «Зенитом», когда арбитр встречи не стал назначать пенальти в ворота соперника.

«Присутствует небольшое опустошение из-за концовки. Она получилась яркой, но не в нашу пользу, к сожалению. Мы подумали, что уже назначают пенальти, а в итоге там фол. Не могу сказать точно, был пенальти или нет.

Не знаю, почему рассматривать так каждый эпизод. Смотришь вот Лигу чемпионов, там трактуют всё иначе. В других чемпионатах можно держать за футболку соперника, у нас это сразу же свистится. Непонятно. «Зенит» лучше отыграл первый тайм, у них было много моментов. Второй тайм был уже совсем другой. Пацаны отдали себя полностью. Думаю, что мы заслужили одно очко сегодня», — передаёт слова Гудиева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.