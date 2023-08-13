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Саудовский «Аль-Ахли» близок к подписанию Зелиньского

Саудовский «Аль-Ахли» близок к подписанию Зелиньского
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Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Пётр Зелиньски в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами переходят к завершающей стадии. Польский футболист уже успел согласовать с «Аль-Ахли» личные условия контракта.

В сезоне-2022/2023 Зелиньски провёл 48 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и десятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Наполи» полузащитника «Ренна» Йенса Каюсте.

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