Саудовский «Аль-Ахли» близок к подписанию Зелиньского

Полузащитник «Наполи» и сборной Польши Пётр Зелиньски в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами переходят к завершающей стадии. Польский футболист уже успел согласовать с «Аль-Ахли» личные условия контракта.

В сезоне-2022/2023 Зелиньски провёл 48 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился семью голами и десятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее стало известно о переходе в «Наполи» полузащитника «Ренна» Йенса Каюсте.