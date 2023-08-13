Фёдор Смолов: какая у меня мечта? Не оказаться в Медиалиге

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, какая у него мечта, отметив, что не хотел бы оказаться в Медийной футбольной лиге.
«Какая мечта у футболиста, который забивал «Барселоне» и «Реалу»? Не оказаться в Медиалиге (улыбается)», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников с турнира по любительскому футболу, который РПЛ проводит совместно с СБП в «Парке Горького».
Напомним, победу в минувшем сезоне Медийной футбольной лиги одержала команда «Родина Медиа». Второе место заняли 2DROTS, а третье — «Амкал». Эти три команды приглашены в Фонбет Кубок России. Первый раунд Пути регионов сумели преодолеть «Амкал» и 2DROTS. «Родина Медиа» вылетела.
Фёдор Смолов ранее выступал в составе «Сельты» на правах аренды из московского «Локомотива». За время, проведённое в испанском клубе, Смолов провёл 14 матчей, в которых забил два гола — «Барселоне» и мадридскому «Реалу».
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