«Барселона» повторила антирекорд пятидесятилетней давности

Недавно завершился матч 1-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Барселоной». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» со счётом 0:0.

Таким образом, «Хетафе» четыре сезона подряд не даёт «Барселоне» забить на своём стадионе. Каталонцы 4 года не могут забить на «Колисеум Альфонсо Перес». В двух предыдущих матчах счёт также был 0:0, а в сезоне-2020/21 «Хетафе» выиграл со счётом 1:0.

В последний раз «Барселона» не могла забить одному сопернику на выезде 4 года подряд в 1970-х. Тогда подобное удалось «Саламанке».