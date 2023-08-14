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«Рубин» подписал контракт с Марко Чаварой и отдал игрока в аренду в «СКА-Хабаровск»

«Рубин» подписал контракт с Марко Чаварой и отдал игрока в аренду в «СКА-Хабаровск»
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Казанский «Рубин» объявил о подписании 20-летнего нападающего Марко Чавары, который выступал за словенский «Алюминий». Чавара подписал с «Рубином» контракт сроком на четыре года, после чего отправился в аренду в «СКА-Хабаровск» до конца сезона-2023/2024.

Отметим, Марко Йосип Чавара выступал за словенские клубы «Алюминий» и «Нафта», хорватский «Сесвете» и резервные команды ФК «Динамо Загреб».

На данный момент «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. За четыре тура казанцы набрали два очка (два поражения и две ничьи). Лидером чемпионата России является «Краснодар» (12 очков) — четыре победы в четырёх матчах. Второе место занимает «Урал» (10). Замыкает тройку лидеров ПФК ЦСКА (9).

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