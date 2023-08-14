«Рубин» подписал контракт с Марко Чаварой и отдал игрока в аренду в «СКА-Хабаровск»
Поделиться
Казанский «Рубин» объявил о подписании 20-летнего нападающего Марко Чавары, который выступал за словенский «Алюминий». Чавара подписал с «Рубином» контракт сроком на четыре года, после чего отправился в аренду в «СКА-Хабаровск» до конца сезона-2023/2024.
Отметим, Марко Йосип Чавара выступал за словенские клубы «Алюминий» и «Нафта», хорватский «Сесвете» и резервные команды ФК «Динамо Загреб».
На данный момент «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. За четыре тура казанцы набрали два очка (два поражения и две ничьи). Лидером чемпионата России является «Краснодар» (12 очков) — четыре победы в четырёх матчах. Второе место занимает «Урал» (10). Замыкает тройку лидеров ПФК ЦСКА (9).
Комментарии
- 14 августа 2023
-
12:05
-
12:02
-
12:01
-
11:52
-
11:38
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:04
-
10:56
-
10:51
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
10:15
-
10:13
-
10:09
-
10:02
-
10:00
-
09:53
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:22
-
09:21
-
09:16
-
09:15
-
09:10
-
08:45
-
08:30
-
08:27
-
08:10
-
07:52
-
07:30
-
07:11
Партнерский контент