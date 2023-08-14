Уорд-Праус перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» из «Саутгемптона» за £ 30 млн

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус стал игроком «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт клуба из Англии.

Трансфер английского футболиста обошёлся «молотобойцам» в £ 30 млн (€ 34,8 млн), сообщает Sky Sports.

«Я рад быть здесь, в «Вест Хэм Юнайтед». Здорово быть здесь, и я с нетерпением жду начала работы. Когда я думаю о своей игре, она основана на упорном труде и 100-процентной отдаче. «Вест Хэм Юнайтед» всегда был клубом, который воплощал это в себе. Вы можете почувствовать это по болельщикам, и вы можете увидеть это по игрокам, которые находятся здесь, и по парням, которые тоже прошли через академию.

Я чувствую, что отлично впишусь в команду. При этом могу обещать, что отдам все свои силы этому футбольному клубу за время моего пребывания здесь», — сказал Уорд-Праус в интервью пресс службе «Вест Хэм Юнайтед».

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до июня 2027-го года. Уорд-Праус будет выступать под седьмым номером.